Стокгольм, , 09:24 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пытается политизировать вопросы безопасности Швеции, когда она угрожает своей отставкой, чтобы спасти министра юстиции и внутренних дел Моргана Йоханссона, которому грозит вынесение вотума недоверия. Об этом в ночь на 4 июня в соцсети написал лидер оппозиции Ульф Кристерссон.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

Он резко критикует Моргана Йоханссона называет его «самым большим препятствием для того, чтобы Швеция могла обратить вспять ситуацию», при которой от рук преступников безнаказанно гибнут люди. Он подчеркивает, что в этом году в Швеции был застрелен 31 человек.

«Вдвое больше, чем за то же время в прошлом году. Мест в тюрьмах так мало, что осужденные преступники находятся на свободе и совершают новые преступления, ожидая своего наказания», — написал политик.

Поведение премьер-министра Андерссон, по его словам, только усугубляет ситуацию.

«Чтобы спасти Моргана Йоханссона, она сейчас делает именно то, чего мы с ней обещали шведскому народу не делать, когда пару недель назад договорились вместе вести Швецию в НАТО… Недостойно со стороны премьер-министра», — считает лидер оппозиции.