Тольятти, Самарская область, , 09:06 — REGNUM Сборочные линии АО «АвтоВАЗ» (кроме линий B0 и Niva) будут запущены 6 июня 2022 года. Об этом сообщает профсоюзная организация АвтоВАЗа.

Автоваз Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с отсутствием комплектующих изделий простой на линиях по производству автомобилей на платформах B0 и Niva продлён до 10 июня. Также ранее сообщалось, что в летний период производственные площадки АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске будут работать в режиме 4-дневной рабочей недели.

Ранее автопроизводитель планировал возобновить работу сборочных линий 30 мая. На время простоя рабочие, занятые на приостановленных линиях, будут получать компенсацию в размере двух третей от средней заработной платы.

АвтоВАЗ неоднократно вводил простои из-за сбоев в поставках комплектующих с 2021 года. Весной 2022 года ситуация усугубилась антироссийскими санкциями, приведшими к дополнительным проблемам в логистике.

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