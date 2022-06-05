Цхинвал, , 13:49 — REGNUM Отмена референдума о вхождении Южной Осетии в состав России свидетельствует не об отказе от интеграции, а всего лишь об отказе от решений тогдашнего президента республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Герб Южной Осетии

«Население Южной Осетии весьма незначительное, и существует постоянное противостояние различных кланов. Поэтому мы можем предполагать, что Алан Гаглоев отменил решение Бибилова, а не сам референдум как таковой. Этим он показал, что будет вести свою самостоятельную, отличную от своего предшественника, политику. И Гаглоев, как и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, ждёт отмашки из Москвы. И я уверен, что такая отмашка скоро будет», — сказал эксперт.

Напомним, что Алан Гаглоев отменил решение о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России, принятое прежним президентом Анатолием Бибиловым.