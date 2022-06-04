Чита, 4 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Забайкальском крае ситуация по коронавирусу улучшилась настолько, что власти региона приняли решение отменить масочный режим. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, согласно постановлению губернатора Забайкалья Александра Осипова, все действующие антиковидные ограничения сняты с 3 июня. Теперь жители могут обходиться без ношения масок в общественных местах и транспорте, заявил вице-премьер правительства края Александр Бардалеев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

«С сегодняшнего дня нет обязанности проверять температуру тела сотрудников на предприятиях и проветривать помещения. Отменена дезинфекция и социальная дистанция между людьми. Это касается зданий и парков, рынков, торговых центров. Масочный режим снят везде», — отметил чиновник.

В ведомстве добавили, что при этом все культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные и досуговые, развлекательные, публичные мероприятия продолжат проводить при соблюдении методических рекомендаций «Особенности проведения противоэпидемиологических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон». А также санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции».

«Для всех нас снятие оставшихся ограничений — конец целой эпохи. Однако, я хотел бы отметить, что жители региона старше 60 лет проявят заботу о себе, если продолжат носить маски. Все-таки эти люди остаются в группе риска», — добавил Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА, на 4 июня 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье увеличилось до 168 943 (+25 за минувшие сутки). Вместе с тем 166 074 пациента (+36 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Читайте также: В Забайкалье ещё более 30 пациентов победили COVID-19