Чита, , 08:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 4 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 943 (+25 за минувшие сутки). Вместе с тем 166 074 пациента (+36 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число жертв составляет 2679 человек (0 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 19 человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), два подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 345 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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