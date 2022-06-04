Рим, 4 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Связанный с ситуацией на Украине кризис продемонстрировал, что страны Запада изолированы от всего остального мира. Об этом 4 июня написал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в своей статье для издания Giornale.

European People's Party Сильвио Берлускони

Как указал бывший итальянский премьер-министр, большая часть стран мира, в отличие от США со своими союзниками, отказались осудить спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«Кризис показал очень горькую действительность. Ответ Запада (на действия России, — ред.) был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европа, некоторые традиционно связанные с Соединенными Штатами тихоокеанские страны, такие как Австралия и Япония. Среди других государств таких очень мало», — отметил он.

При этом Берлускони указал, что Турция, обладающая второй армией после США в НАТО и играющая все более заметную роль в регион Средиземноморья, не стала присоединяться к антироссийским санкциям.

Также итальянский политик посетовал, что его попытки по сближению России со странами Запада в свое время не были встречены с пониманием некоторыми лидерами Европы.

«Если бы нам это удалось, европейский сценарий сегодня разворачивался бы по-другому… То, что показал нам украинский кризис — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», — добавил Берлускони.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат немецкого бундестага Петр Быстронь написал, что заявления бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера в СМИ Соединенных Штатов свидетельствуют об изменении позиции властей США по ситуации на Украине.