Лондон, , 08:49 — REGNUM Илон Маск остановил набор сотрудников в Tesla и думает сократить штат на 10% из-за «очень плохого предчувствия» о состоянии экономики. Об этом 4 июня пишет The Guardian.

Илон Маск

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Также он также рассматривает запрет на приём новых кадров.

Ранее Маск вернул всех работников компании в офис, пригрозив уволить тех, кто не будет появляться там минимум 40 часов в неделю.

После этого акции Tesla упали на 3%.