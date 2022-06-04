Донецк, , 08:46 — REGNUM ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 8 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Продолжение обстрела со стороны ВФУ по направлению: ️08:28 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по району 10 снарядов калибра 122 мм.

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