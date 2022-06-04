Пекин, 4 июня 2022, 08:40 — REGNUM Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Китая, передает 4 июня Центральное телевидение Китая.
В результате два вагона сошли с рельсов. По предварительным данным, пострадали один машинист, один проводник и 7 пассажиров. От полученных ран машинист скончался.
Пассажирский поезд D2809, следовавший из городского округа Гуйян (провинция Гуйчжоу) в город Гуанчжоу (провинция Гуандун) перед въездом на станцию Жунцзян в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе состав врезался во внезапно сошедший на пути сель.
136 пассажиров, находившиеся в поезде, эвакуированы.