Берлин, , 08:38 — REGNUM Об изменении позиции властей США по ситуации на Украине свидетельствуют заявления бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера в СМИ Соединенных Штатов. Об этом 4 июня написал депутат немецкого бундестага Петр Быстронь в колонке для iDNES. cz.

Бундестаг Times

Как отметил Быстронь, призывы Киссинджера к Вашингтону повлиять на Киев для возобновления переговоров последнего с Москвой являются прямо противоречащим заявлениям политиков Западной Европы, выказывающихся против мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», — написал в своем материале немецкий парламентарий.

При этом он указал, что, по его мнению, изменение позиции американской стороны началось с недавней статьи в издании New York Times, в которой подчеркивалось, что конфликт с Россией не в интересах США, при том что еще в марте эта же газета писала, что «Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется».

«Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели New York Times не превратились вдруг в поклонников (президента России) Владимира Путина <…>. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», — добивал Быстронь.

Также депутат бундестага пояснил, что США в течение последних 30 лет итак в максимальной степени смогли расширить сферу американского влияния, которое сдвинулось за это время от центра Европы к берегам Днепра.

«То, что когда-нибудь коса найдет на камень, все неизбежно понимали как минимум с момента произнесения Путиным речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он ясно выступил против расширения НАТО на восток», — также отметил он.

В то же время, Быстронь предположил, что Вашингтон не может позволить себе вмешательства в ситуацию на Украине, потому что территория последней «входит в сферу влияния другой мировой державы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока заявила, что республика примет участие в разработке устава международного трибунала над ВСУ.