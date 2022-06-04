ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Донецк, 4 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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ВСУ
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:20 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов.