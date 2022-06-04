Рим, , 08:30 — REGNUM Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, написал экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для Il Giornale.

Сильвио Берлускони European People's Party

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и геополитическая перестройка — все новости»

В отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать спецоперацию России на Украине, отметил он и напомнил о позиции Турции, которая, несмотря на членство в НАТО, отказалась вводить санкции против России.

«То, что показал украинский кризис, — тревожный знак … особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад — изолирован от остального мира», — добавил он.

Ранее он заявил, что если бы идея о сближении России с ЕС и НАТО была реализована, то «сейчас мы жили бы в совсем другом мире».

Читайте ранее в этом сюжете: Берлускони сожалеет, что его идею сблизить Москву с ЕС и НАТО не поддержали