Луганск, , 08:26 — REGNUM ЛНР примет участие в разработке устава международного трибунала над ВСУ. Об этом сообщила замминистра иностранных дел республики Анна Сорока.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы, привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, РФ. Думаю, что присоединятся и коллеги из Южной Осетии, Абхазии», — заявила она РИА Новости.

Ранее сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР ведет сбор доказательств преступлений ВСУ, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками.