Москва, , 08:22 — REGNUM Право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) имеется у ряда категорий граждан России. Об этом 4 июня рассказала глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Деньги Klemenchukov

Как уточнила в беседе с агентством «Прайм» юрист, к имеющим право на ЕДВ категориям российских граждан относятся инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.д., пострадавшие от воздействия радиации граждане, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.

Помимо того, право на получение такой выплаты есть у представителей отдельных профессий, включая членов экипажей воздушных судов гражданской авиации, работников организаций угольной промышленности и работающих на Крайнем Севере граждан.

При этом она отметила, что для получения ЕДВ гражданам необходимо обращаться я с соответствующим заявлением в ПФР или МФЦ, однако получающие пенсию по инвалидности могут рассчитывать на автоматическое начисление выплаты.

Также Старожильцева указала, что к социальным ЕДВ относятся выплаты для граждан, которые постоянно ухаживают за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, и за лицами, которые достигли 80-летнего возраста.

«Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — заключила юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 июня 2022 года у некоторых из российских пенсионеров будет увеличен размер пенсионных выплат, это изменение коснется уволившихся с работы в феврале текущего года.