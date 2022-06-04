Донецк, 4 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:05 — н.п. Новолуганское — н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян из артиллерии со стороны украинских нацистов.