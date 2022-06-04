Курган, 4 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Шадринском районе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в совершении двойного убийства путём поджога. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Прокуратура Ярославской области Горящий дом

Утром 24 ноября 2021 года в селе Ольховка Шадринского района после тушения пожара в одном из жилых домов были обнаружены тела двух мужчин 1999 и 1988 годов рождения. Было установлено, что незадолго до трагедии в гостях у хозяина дома находилась компания распивавших спиртное мужчин. Очаг возгорания был выявлен возле одного из погибших.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении двойного убийства был задержан местный житель 2001 года рождения. Следователи установили, что накануне вечером обвиняемый находился в гостях в доме, где жил один из погибших. После пьяной ссоры, обвиняемый ушёл домой, где взял ёмкость с бензином. Затем вернулся к собутыльникам, которые уже спали. Злоумышленник разлил бензин на пол дома, совершил поджог и ушёл.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом. Помимо этого, была установлена причастность обвиняемого к поджогу имущества местной жительницы, совершённому им в октябре 2021 года.

«Свою вину в совершении указанных преступлений мужчина признал и детализировал свои показания в ходе проверки показаний на месте», — сообщает пресс-служба следственного органа.

Подозреваемый был арестован. Дело направлено в суд с обвинительным заключением.