Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Полиция в Лос-Анджелесе (США) задержала мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на людей в больнице.

Преступник ранил двух медсестёр и врача, после чего забаррикадировался в одной из палат.

Раненые доставлены в центр травматологии в критическом состоянии. Правоохранители связывают этот случай с нападением 2 июня в медцентре города Талса. Тогда множество человек получили ранения, трое погибли. Стрелявший был нейтрализован.

Расследование продолжается.

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