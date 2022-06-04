Москва, , 08:12 — REGNUM Торжественная церемония открытия XIV Международного конкурса артистов балета прошла на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Балет (сс) Vladislav83

Конкурсный отбор в 2022 году прошли 112 лучших исполнителей. В смотре примут участие представители Южной Кореи, Китая, Италии, Турции, Казахстана, Беларуси, Армении, Донецкой Народной Республики и других стран мира.

«Уже более полувека конкурс, учреждённый в 1969 году, является самым престижным в своей области международным состязанием. Не будет преувеличением сказать, что он давно получил негласный статус Олимпийских игр в мире балета», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Конкурс 2022 года посвящён хореографу Юрию Григоровичу, которому исполнилось 95 лет. Маэстро с 1973 года является бессменным председателем жюри и художественным руководителем смотра.

Выступления конкурсантов продлятся до 11 июня. Победителей определит жюри, в которое входят ведущие деятели мирового балетного искусства.