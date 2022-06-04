Москва, 4 июня 2022, 08:09 — REGNUM Видеозапись боевой работы новейшего российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины впервые обнародовало 4 июня Минобороны России.

Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) специальных войск Вооружённых сил Российской Федерации
Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) специальных войск Вооружённых сил Российской Федерации
Mil.ru

Уточняется, что комплекс «Палантин» используется для радиоэлектронного подавления систем управления вооруженными силами и оружием противника.

«Комплекс «Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Также указывается, что дальность работы комплекса «Палантин» составляет свыше 20 км и он работает точечно, подавляя вражеские источники связи и интернета, и при этом не нарушая работу гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин заявил, что США и другие страны Запада должны срочно изучить вопрос поставки Украине партии истребителей советского производства с индексом «МиГ».