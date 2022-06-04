Москва, 4 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы новейшего российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины впервые обнародовало 4 июня Минобороны России.

Mil.ru Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) специальных войск Вооружённых сил Российской Федерации

Уточняется, что комплекс «Палантин» используется для радиоэлектронного подавления систем управления вооруженными силами и оружием противника.

«Комплекс «Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Также указывается, что дальность работы комплекса «Палантин» составляет свыше 20 км и он работает точечно, подавляя вражеские источники связи и интернета и при этом не нарушая работу гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин заявил, что США и другие страны Запада должны срочно изучить вопрос поставки Украине партии истребителей советского производства с индексом «МиГ».