Херсон, 4 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию ЕС. Об этом 4 июня сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

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«Херсонская область продолжит интеграцию в РФ, несмотря ни на какие заявления и позиции Евросоюза. Наш регион станет составной частью РФ, и этому никому не по силам помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области. Всё больше жителей Херсонщины будут становиться гражданами РФ», — передает его слова.

Он добавил, что сам вместе с главой региона Владимиром Сальдо в ближайшее время получит гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что ЕС не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.