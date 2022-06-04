Эль-Кувейт, , 08:07 — REGNUM Вблизи кувейтского города Эль-Ахмади, расположенного в семи километрах от побережья Персидского залива, утром 4 июня произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом со ссылкой на национальную сейсмологическую службу министерство информации эмирата сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Кувейт Xiquinho Silva

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 04:28 по местному времени к юго-западу от города Эль-Ахмади. Эпицентр землетрясения залегал на глубине пяти километров.

Отмечается, что подземные толчки ощущались жителями по всей стране. К настоящему времени информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов тихоокеанского островного государства Вануату.

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