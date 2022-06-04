Вашингтон, 4 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден поприветствовал решение организации стран — экспортеров нефти ОПЕК+ нарастить нефтедобычу в предстоящие несколько месяцев. Об этом президент США заявил 3 июня на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его мнению, объединение сделало «позитивный шаг». Вместе с тем Байден не смог сказать уверено, станет ли указанная мера достаточной для стабилизации цен на рынке.

Ранее ОПЕК+ решило увеличить масштабы добычи нефти с плановых 432 тысяч баррелей до 648 тысяч баррелей в июле и августе. Организация нарастила объем нефтедобычи, чтобы удовлетворить необходимый и растущий спрос на энергоносители в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня управление энергетической информации министерства энергетики США предупредило, что американские стратегические нефтяные резервы сократились с 21 по 27 мая на 5,4 млн баррелей и составили 526,6 млн баррелей, приблизившись к минимуму с 1987 года.