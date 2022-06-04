Лос-Анджелес, США, , 07:46 — REGNUM В больнице Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) правоохранители задержали неизвестного, напавшего с ножом на медицинских работников. Об этом полиция мегаполиса 3 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Нож 24h.com.vn

полиция Лос-Анджелеса «Подозреваемый задержан. Детективы останутся на месте происшествия и проведут тщательное расследование».

По предварительной информации в результате нападения вооружённого ножом человека пострадали врач и две медсестры.

Как сообщало ИА REGNUM, в больнице города Лос-Анджелеса в результате нападения человека с ножом пострадали не менее трёх человек. Совершивший нападение неизвестный забаррикадировался в одной из больничных палат.

Читайте ранее в этом сюжете: В США при нападении человека с ножом в больнице пострадали три человека