Лос-Анджелес, США, 4 июня 2022, 07:46 — REGNUM В больнице Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) правоохранители задержали неизвестного, напавшего с ножом на медицинских работников. Об этом полиция мегаполиса 3 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
По предварительной информации в результате нападения вооружённого ножом человека пострадали врач и две медсестры.
Как сообщало ИА REGNUM, в больнице города Лос-Анджелеса в результате нападения человека с ножом пострадали не менее трёх человек. Совершивший нападение неизвестный забаррикадировался в одной из больничных палат.
Читайте ранее в этом сюжете: В США при нападении человека с ножом в больнице пострадали три человека