Москва, , 07:45 — REGNUM В мае 2022 года жители России приобрели 27,5 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобили Jordi Bernabeu Farrús

В сравнении с предыдущим месяцем продажи новых авто снизились на 2%. В годовом исчислении (в сравнении с маем 2021 года) продажи упали на 78%.

Более половины всех продаж в прошедшем месяце пришлось на марки Lada (6,7 тыс. авто), Kia (3,6 тыс.), Hyundai (3,1 тыс.) и Renault (2,2 тыс.). Замкнул пятёрку самых популярных брендов китайский производитель Chery с 1,7 тыс. проданных авто.

Месяцем ранее автомобили Chery занимали седьмое место по продажам в России. Также в десятку самых продаваемых брендов вошли Nissan, Haval, Skoda, Geely и Toyota.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2022 года продажи автомобилей в России упали на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Падение продаж объясняется последствиями антироссийских санкций и сбоями в цепочке поставок.

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