Ереван, , 07:34 — REGNUM Палаточный лагерь разбили возле стен резиденции премьер-министра Армении Николы Пашиняна протестующие в Ереване. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в палаточном лагере много людей, он со всех сторон окружён силовиками. Демонстранты готовятся к столкновениям с полицией. Обстановка в лагере напряжённая, люди обсуждают предстоящие протестные акции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по меньшей мере 11 человек были задержаны после столкновений с полицейскими в Ереване. Столкновения произошли на акции протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра Пашиняна. Во время акции произошли серьёзные стычки с полицией, протестующие бросали в силовиков камни и бутылки. Правоохранители вынуждены были применить спецсредства для усмирения толпы.

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