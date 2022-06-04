Братислава, , 07:32 — REGNUM Европа должна перестать ставить собственные интересы выше других и игнорировать проблемы остальных регионов, заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар 3 июня на Международном форуме безопасности Globsec 2022 в Братиславе.

Субраманьям Джайшанкар U.S. Department of State

Так глава МИД ответил на вопрос о политических планах Индии в отношении Китая и США на фоне разворачивающегося украинского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США хотят стать для Индии ключевым стратегическим партнером вместо России.

17 мая глава Госдепартамента, сообщил, что Вашингтон собирается предоставить Нью-Дели военную помощь, чтобы снизить зависимость индийской стороны от российского вооружения.