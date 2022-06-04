Москва, , 07:23 — REGNUM На борту прибывшего к Международной космической станции грузового корабля «Прогресс МС-20» находятся две пары сверхмалых космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космический корабль «Прогресс» NASA

Речь идёт о спутниках «ЮЗГУ-55» № 11 и № 12 и «Циолковский-Рязань» № 1 и № 2. Российские космонавты запустят эти спутники на орбиту в ходе одного из предстоящих выходов в открытый космос.

Основной полезной нагрузкой корабля «Прогресс МС-20» являются топливо, вода, сжатый газ и прочие материалы для обеспечения жизнедеятельности экипажа и функционирования станции. Также на борту корабля размещены укладки с материалами и инструментами для научных исследований.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур 3 июня 2022 года. После полёта, проходившего по сверхбыстрой двухвитковой схеме, корабль успешно состыковался с орбитальной станцией.

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