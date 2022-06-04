Тюмень, 4 июня, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Тюмени утром 4 июня загорелось административное трёхэтажное здание. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Dave Hogg Пожар

Объект находится на улице Ялуторовской. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:33 по местному времени. Горит кровля.

На месте работают порядка 70 человек, задействовано 20 единиц техники. Сведений о пострадавших и погибших не поступало. Также пожарные эвакуировали 13 автомобилей, припаркованных возле здания.