Иркутск, , 07:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 4 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8666 человек, за последние сутки скончались два пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 339 (+61 за сутки, хотя еще накануне было +82). Госпитализированы 307 (-8 за последние сутки).

В то же время выздоровели 289 900 пациентов (+125 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 693 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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