Верхняя Пышма, Свердловская область, 4 июня, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Свердловской области на территории посёлка Красный Адуй погиб мотоциклист. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём 3 июня. По предварительным данным, мужчина 1939 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ 211 540», не предоставил мотоциклу преимущество и допустил столкновение с ним. Мотоциклист скончался на месте.

Проводится расследование. ГИБДД снова призывает водителей неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.