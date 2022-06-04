Токио, 4 июня, 2022, 07:09 — ИА Регнум. На форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла», который с 10 по 12 июня пройдёт в Сингапуре, министры обороны США, Японии и Южной Кореи планируют обсудить ситуацию вокруг КНДР в рамках личной встречи. Об этом со ссылкой на источники 4 июня сообщает телеканал NHK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Отмечается, что главы оборонных ведомств на трёхсторонних переговорах могут обсудить продолжение сотрудничества сторон для решения задачи денуклеаризации КНДР, а также выработки единого подхода к проводимым ею ракетным испытаниям.

Ранее страны Большой семёрки (G7) осудили последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты, проведённое в Северной Корее 25 мая, также призвав все страны — члены ООН выступить с осуждением Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, Пекин связался с Вашингтоном для обсуждения встречи министров обороны США и Китая Ллойда Остина и Вэй Фэнхэ, которая может состояться в июне в Сингапуре.