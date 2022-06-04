Хельсинки, , 07:05 — REGNUM Стремление Финляндии стать членом НАТО и ситуация на Украине обсуждались в ходе встречи финского президента Саули Ниинистё и главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Об этом лидер скандинавской страны написал в своем микроблоге.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, стороны поделились мнениями о двустороннем оборонном сотрудничестве Хельсинки и Вашингтона. Ранее Милли встретился в финской столице с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном и командующим Силами обороны страны генералом Тимо Кивиненом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня президент США Джо Байден провел встречу с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и призвал того ускорить процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО.

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