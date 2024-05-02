Киев, 4 июня, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Принципами человечности призвала руководствоваться президента Украины Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования в стране внучка экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека в своей статье, опубликованной 3 июня в журнале Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ндилека Мандела обратила внимание на случаи расизма, которые наблюдались на Украине в начале российской спецоперации.

«Тысячи темнокожих студентов лишили всяких прав и заперли на Украине. И хотя украинское правительство приняло меры относительно обращения с этими меньшинствами на границе, боевые действия показали, что к «цветным» беженцам, к сожалению, на Украине относятся совсем не так, как к людям европейского происхождения», — указала внучка Манделы.

По мнению Ндилеки Манделы, подобные двойные стандарты могут подорвать создание «глобальных моральных объединений», в которые войдут общественные организации, религиозные деятели и деятели культуры, с мнением которых согласятся большинство граждан.

Как поясняет Ндилека Мандела, Зеленский должен осознать, что для мирного урегулирования украинско-российского конфликта моральный авторитет предполагает следование принципам человечности, а не цели или интересам одного человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания, США и Евросоюз обсуждают, как достичь перемирия на Украине без участия представителей Украины.