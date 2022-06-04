Прага, 4 июня, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович нахамил западным странам в ответ на их предложение о примирении Киева с Москвой, написал чешский журналист Либор Дворжак в своей колонке для портала iROZHLAS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он подчеркнул, что в среде европейской общественности растут разногласия по поводу продолжения борьбы с Россией, и есть как сторонники сохранения агрессивных желаний Украины, так и силы, выступающие за диалог.

При этом в Киеве, как отметил автор, отвергают дипломатические контакты с Москвой. Дворжак добавил, что после предложения западных стран о диалоге, власти Украины потребовали от ЕС и США ввести новые санкции против России и ускорить передачу тяжелых вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Алексей Арестович заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с «образцово-показательной истерикой» со стороны Киева, если не поставят Киеву американские реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Читайте также: Арестович пообещал США «истерику» при отсутствии поставок РСЗО