Вашингтон, 4 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Ответ предпринимателю, миллиардеру основателю SpaceX Илону Маску на его критику экономики США дал глава Белого дома Джозеф Байден. Об этом сообщил 3 июня портал Insiderpaper.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер заявил, что пока Маск ведёт разговоры о рецессии в экономике США, Ford и бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, наращивают инвестиции. В заключение Байден пожелал основателю SpaceX «всего наилучшего» в полёте на Луну.

Уточняется, что Байден прокомментировал заявление Маска о «плохом предчувствии» относительно экономики США после того, как американскому лидеру были предоставлены данные о занятости граждан в стране. По мнению экспертов, они свидетельствуют о восстановлении экономики после пандемии.

Кроме того, Байден узнал и о росте конкуренции среди автоконцернов, которые переводят производственные мощности на производство электромобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприниматель Илон Маск заявил о вынужденном сокращении американской компанией Tesla около 10% сотрудников.