Москва, , 06:06 — REGNUM В субботу, 4 июня, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 5 июня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +10… +12 °C.

Ветер западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °C днём. Ночью — +7… +12 °C.

В воскресенье, 5 июня, днём в столице ожидается +20… +22 °C, по области +18… +23 °C, переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +6… +11 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный порывистый ветер повалил в Москве 17 деревьев.

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