Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Обвинения Госдепа США в «систематических и вопиющих» нарушениях религиозных прав граждан в России отвергло посольство РФ в Вашингтоне. Об этом сказано в опубликованном 3 июня комментарии российского диппредставительства в Вашингтоне к ежегодному докладу Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире.

Религии ИА REGNUM

Российские дипломаты отметили, что в Вашингтоне продолжают политизировать свободу совести и вероисповедания и указали, что для США уже стало традицией бесцеремонное навешивание ярлыков на неугодные им страны с целью получить повод для вмешательства в их внутренние дела.

«Хотели бы напомнить, что Россия изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. У россиян в крови — выстраивать взаимоуважительные и толерантные отношения с представителями различных этносов и религий», — сказано в заявлении российского посольства.

Также российские дипломаты отметили, что в России защита прав верующих является безусловным приоритетом и никаких религиозных преследований в стране нет. Кроме того, в российском посольстве подчеркнули, что Москва не пытается «под надуманными предлогами влиять на религиозную сферу других государств».

В свою очередь, российские дипломаты обвинили Белый дом в провоцировании ради достижения своих геополитических интересов межконфессиональной напряженности в странах Ближнего Востока, Северной Африки, бывшей Югославии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США опубликовал ежегодный отчёт о свободе вероисповедания в мире. Данные были собраны в 200 государствах и территориях.

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