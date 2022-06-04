Екатеринбург, 4 июня 2022, 05:51 — REGNUM В Свердловской области отсутствуют водоёмы, безопасные для купания. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Территория за Макаровским мостом, на правом берегу реки Исеть. Эту площадку тоже предлагают под храм
Территория за Макаровским мостом, на правом берегу реки Исеть. Эту площадку тоже предлагают под храм
Алексей Колчин © ИА REGNUM

На сезон 2022 года в ведомство не поступило ни одной заявки на получение соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений. Кроме того, плохое качество воды подтверждают и исследования проб.

К 3 июня из 54 проб в 43 нашли отклонения по санитарно-химическим показателям. Ещё девять проб не отвечало нормативам по микробиологическим показателям, а три — по паразитологическим.