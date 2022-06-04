Екатеринбург, , 05:51 — REGNUM В Свердловской области отсутствуют водоёмы, безопасные для купания. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Территория за Макаровским мостом, на правом берегу реки Исеть. Эту площадку тоже предлагают под храм Алексей Колчин © ИА REGNUM

На сезон 2022 года в ведомство не поступило ни одной заявки на получение соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений. Кроме того, плохое качество воды подтверждают и исследования проб.

К 3 июня из 54 проб в 43 нашли отклонения по санитарно-химическим показателям. Ещё девять проб не отвечало нормативам по микробиологическим показателям, а три — по паразитологическим.