Екатеринбург, 4 июня, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В Свердловской области отсутствуют водоёмы, безопасные для купания. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Алексей Колчин ИА REGNUM Территория за Макаровским мостом, на правом берегу реки Исеть. Эту площадку тоже предлагают под храм

На сезон 2022 года в ведомство не поступило ни одной заявки на получение соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений. Кроме того, плохое качество воды подтверждают и исследования проб.

К 3 июня из 54 проб в 43 нашли отклонения по санитарно-химическим показателям. Ещё девять проб не отвечало нормативам по микробиологическим показателям, а три — по паразитологическим.