Оттава, 4 июня, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Канада готовит новые санкции против России, о которых Оттава объявит в ближайшее время. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли 3 июня в ходе дискуссии, организованной университетом Торонто.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

Мероприятие было посвящено вопросам международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня России запретила въезд 41 канадскому гражданину в ответ на антироссийские санкции, которые были объявлены Канадой 8 мая.