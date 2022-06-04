Берлин, 4 июня, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Официальный визит в Киев намерен совершить министр финансов Германии Кристиан Линднер. Об этом он заявил 3 июня в эфире телеканала Welt.

Heinrich-Böll-Stiftung Кристиан Линднер

Лиднер пояснил, что он получил приглашение от властей Украины и намерен его принять.

«Мой коллега, министр финансов Украины во время недавнего разговора сказал, что для них было бы полезно, если бы я как глава Минфина и действующий председатель министров финансов Группы семи имел бы возможность посетить Киев», — сказал Линднер.

При этом министр финансов ФРГ отказался от комментариев о том, следует ли канцлеру Германии Олафу Шольцу принимать приглашение совершить визит в Киев от председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Как указал Линднер, канцлер Германии может сам решить, как ему следует поступить в том или ином случае.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперт считает маловероятным посещение канцлером Германии Шольцем Киева после унизительных высказываний, допущенных украинскими политиками в адрес президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.