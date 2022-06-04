Красноярск, 4 июня, 2022, 05:33 — ИА Регнум. В субботу, 4 июня, в Красноярске переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +7… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

В 9:00 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 4 на 5 июня ожидается до +3… +5 °C, облачно, временами небольшой кратковременный дождь.

Скорость ветра переменных направлений 3−8 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 июня, в Красноярске до +13… +17 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +5… +9 °C.

В понедельник, 6 июня, в Красноярске ожидается до +10… +15 °C днём и до +2… +8 °C ночью. Облачно, временами небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 4 июня на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидаются порывы северо-восточного ветра до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Эвенкийском МР местами порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с. В южных районах Красноярского края, в Хакасия и Туве местами порывы северо-западного ветра до 15−18 м/с, грозы.

4−5 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются заморозки до −5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае 3 июня выпал снег.