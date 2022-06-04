Херсон, 4 июня, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Проведение референдума о присоединении к России Херсонской области не является первоочередной задачей для региона. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По словам Стремоусова, в настоящее время важнее решить вопросы о выплате пенсий и социальных пособий, запустить экономику региона, вернуть Херсонскую область к нормальной мирной жизни. Как пояснил Стремоусов, обсуждение вопроса воссоединения региона с Россией станет возможным только после полной стабилизации ситуации в нём.

«После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее», — уточнил Стремоусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центр гуманитарной помощи «Единой России», открывшийся в Херсоне, в первые же дни обратились около 500 человек.