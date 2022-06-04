Цхинвал, 4 июня, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Население Южной Осетии положительно восприняло предвыборную программу Алана Гаглоева, носившую, прежде всего антикоррупционный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Presidentruo.org Анатолий Бибилов

«Важно, что Гаглоев шёл, прежде всего, с антикоррупционной программой, и, соответственно, базовые тезисы его были не об интеграции. Базовые его тезисы были именно о том, что вся система юго-осетинской власти должна очиститься от коррупционеров, очиститься от «распила» денег. И это понравилось народу. И народу хотелось изменений в жизни страны. То, что предлагал Гаглоев, оказалось ближе, поэтомуАнатолий Бибилов проиграл», — сказал эксперт.

Напоминим, что на состоявшихся в мае президентских выборах Алан Гаглоев одержал победу над занимавшим этот пост Анатолием Бибиловым.