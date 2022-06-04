Нью-Йорк, США, 4 июня 2022, 05:03 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мали привлечь к ответственности организаторов и исполнителей убийства двух египетских военнослужащих из миротворческой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. Об этом 3 июня заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш «категорически осуждает» убийство миротворцев, «которое может оцениваться, как военное преступление», и «выражает глубокие соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Египта».
Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере два человека погибли в Мали в результате подрыва автомобиля с миротворцами ООН с использованием самодельной мины.
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