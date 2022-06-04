Рим, 4 июня, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Запад обещал отправить на Украину войска НАТО при начале боевых действий в стране, однако не выполнил обязательства и бросил киевский режим в ходе специальной военной операции России, заявил итальянский социолог Алессандро Орсини 3 июня в эфире телеканала La7.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Он назвал «группой серийных предателей» НАТО и все западные страны в целом. Орсини напомнил, что США, Италия и Франция проводили учения на Украине для того, чтобы убедить украинского президента Владимира Зеленского в готовности Североатлантического альянса вмешаться в конфликт через «отправку войск или введения бесполетной зоны».

По словам социолога, отказ Запад, отказавшись от прямого вмешательства в боевые действия, совершил «удар ножом в спину». Он также выразил мнение, что к сложившейся ситуации с эскалацией привели, в том числе, и агрессивные шаги британского премьер-министра Бориса Джонсона, ответившего так на критику со стороны российского лидера Владимира Путина по поводу военных учений на Украине.

Кроме того, Орсини полагает, что Украину могут «бросить еще раз».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня телеканал CNN передал о том, что США, Великобритании и ЕС проводят регулярные переговоры по возможному перемирию и дипломатическому урегулированию на Украине без присутствия представителей Киева.