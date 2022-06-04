Москва, , 04:47 — REGNUM Отказ на украинском языке получают граждане России при попытке оформления разрешения для въезда в Мексику. Об этом 4 июня сообщили российские граждане в социальных сетях.

Виза Spasemstranu.com

На сайте мексиканского посольства с 2017 года можно оформить электронную визу для поездки в страну в туристических целях. Для оформления электронного разрешения нужно заполнить анкету, где указываются личные данные, гражданство, и даты посещения Мексики.

Пользователи заметили, что, если в графе гражданства указать «Россия», то на экране появляется надпись «анкета не обработана» и пояснение на украинском языке. В пояснении указано, что запрос на получение электронной визы не может быть обработан. Для получения визы предлагается обратиться в мексиканское консульство.

Официальных комментариев со стороны МИД Мексики, либо мексиканского посольства на настоящий момент не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России предупредил о возможных рисках визовой дискриминации граждан России со стороны Евросоюза.

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