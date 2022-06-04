Лондон, , 04:44 — REGNUM Британская студия Facepunch выпустила патч к многопользовательской игре с механиками выживания Rust, который внес существенные изменения в механику стрельбы. Об этом 3 июня сообщает журнал PC Gamer.

Rust Скриншот с YouTube

Как заявили разработчики, нововведения представляют собой «самой большое обновление стрельбы» с момента релиза игры. Издание отмечает, что многим поклонникам Rust они пришлись по душе. В основном изменения касаются механики отдачи оружия. Авторы игры отметили, что они упростят жизнь новичкам и одновременно усложнят её игровым мошенникам, а также тем, кто может тратить «тысячи часов» на тренировку навыков стрельбы.

Напомним, Rust вышла на ПК в формате «раннего доступа» (игра находится в разработке, но доступна геймерам) в декабре 2013 года, полноценный релиз состоялся 8 февраля 2018-го. На консолях PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox One игра вышла 21 мая 2021-го.

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