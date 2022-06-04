Курган, , 04:26 — REGNUM В Курганской области Шадринский государственный педагогический университет и оздоровительный лагерь «Салют» готовы к приёму детей на университетскую смену, организованную для детей из Луганска. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Приёмка бассейна в лагере «Салют» Пресс-служба Шадринского государственного педагогического университета

Проверку готовности детского летнего лагеря провёл проректор Академии Минпросвещения России Хож-Ахмед Халадов. Дети из Луганска приедут в Курганскую область уже 6 июня.

«Шадринский педуниверситет один из первых принимает детей Донбасса на университетскую смену. Поэтому мы возлагаем на ваш университет большие надежды», — отметил Хож-Ахмед Халадов

Проверяющие оценили готовность жилых корпусов, столовой, спортивных площадок, бассейна, помещений для мероприятий и других объектов лагеря. Комиссия признала условия для проживания детей комфортными.